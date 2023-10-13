الداخلية في غزة: لا توجد مناطق آمنة من القصف بالقطاع حاليًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، أن الأطفال والنساء في غزة يتعرضون للقتل في كل ساعة ولا توجد منطقة آمنة من القصف في القطاع.

وتابعت وزارة الداخلية في غزة، أنّ الاحتلال يستهدف المدنيين ولا توجد منطقة في القطاع خارج نطاق القصف الإسرائيلي، مشيرة إلى أنّه أيضًا قطع الكهرباء والماء ومنع دخول المواد الغذائية والطبية إلى القطاع منذ 6 أيام.

وناشدت الداخلية في غزة، العالم بأكمله للتحرك لإنقاذ الشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع، مؤكدة أنّ الاحتلال يريد أن يهجرنا عن أرضنا هجرة ثانية وأقول لشعبنا اثبتوا في منازلكم ولا تتركوها

وأوضحت الداخلية، أنّ الأطفال هم ضحايا الإرهاب الإسرائيلي ومئات الأطفال الفلسطينيين قتلوا في القصف الإسرائيلي، متابعة "حتى لو نسفت البيوت فوق رؤوسنا فلن نتركها".