شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية وطن: طفرة فى دعم الإسكان لمحدودى الدخل على مدار 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد العام المالي الجاري والذي بدأ أول يوليو 2023، أكبر معدل زيادة في مخصصات دعم الإسكان الإجتماعي علي مدار 6 سنوات ماضية، وبلغ 10 مليار و234 مليون جنيه مقابل 5 مليار و30 مليون جنية العام المالي السابق، وهو يمثل ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودي الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج سواء للدعم النقدي أو دعم المرافق.

ونرصد معدلات الزيادة فى مُخصصات الدعم الموجه للاسكان الاجتماعي علي مدار 5 سنوات :

1- السنة المالية 2019/2020 خصص لها مليار و423 مليون جنية

2- السنة المالية 2020/2021 خصص لها مليار و499 مليون جنية

3- السنة المالية 2021/2022 خصص لها 2 مليار و48 مليون جنية

4- السنة المالية 2022/2023 خصص لها 5 مليار و30 مليون جنية.

5- - السنة المالية 2023/2024 مخصص لها 10 مليار و234 مليون جنية

ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.

وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا""سداد القروض " و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.