شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة بالسيارات تحمل صور المرشح الرئاسى المحتمل حازم عمر أمام مقر الشعب الجمهورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم قيادات وأعضاء حزب الشعب الجمهوري مسيرة بالسيارات تحمل صور النائب حازم عمر رئيس الحزب، أمام مقر الحزب بالتجمع الخامس وذلك استعدادا لتقديم اوراق ترشحه لانتخابات الرئاسية.

وتجمع قيادات وأعضاء الحزب أمام مقر ، كما ارتدي شباب الحزب قمصان تحمل أيضا صور النائب حازم عمر.

وتستقبل الحملة الانتخابية للنائب حازم عمر، أعضاء وقيادات الحزب، فضلا عن القواعد الشعبية للحزب بالمقر الرئيسى لتنطلق الساعة الثانية عقب صلاة الجمعة إزاء الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم بشكل رسمي أوراق خوض الانتخابات الرئاسية.

ويتوجه المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، اليوم الجمعة إلي الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم أوراق ترشحه، وذلك بعد أن أنهى المرشح الرئاسي المحتمل إجراءات الكشف الطبي بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، أنه سيتم التوجه ظهر اليوم الجمعة إلي الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم أوراق الترشح عقب الحصول على 46 تزكية من نواب البرلمان، لافتا إلى أنه سيكون وسط حشد كبير من أعضاء ونواب الحزب وتمثيل من قواعد الحزب الجماهيرية بالمحافظات، وهيكل الحملة.