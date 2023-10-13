شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة جريدة الخليج 365، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية أكدت أن مصر لديها أكبر جيش عربى فى المنطقة وتمتلك القوة الشاملة، وأن القوات المسلحة على درجة عالية من التحديث.

وأضاف "القصاص"، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد ومنة الشرقاوى، أن القوات المسلحة قوة رشيدة تحمي ولا تهدد، فمصر حاربت ودفعت ثمنا كبيرا، وبالأمس تم استعراض أعلام الدول العربية الشقيقة التي شاركت في العبور، مشددًا على أن الحل النهائي للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين ولا بديل عنه.

وتابع: "الرئيس السيسي تحدث عن المواقف العربية وأهمية وجود موقف عربي موحد، ومن رسائل أمس أن مصر عرفت الحرب والنصر، ولديها جيش رشيد يواجه التدخلات الخارجية، لأن التدخلات الخارجية سبب 90% من مشكلات هذه المنطقة".

وأوضح، أنه "منذ اللحظة الأولى للعدوان على غزة اتخذت مصر موقفا واضحا، حيث أوقفت مصر العدوان الإسرائيلي من قبل، لكن في هذه المرة الاعتداءات فى منتهى الشدة فى ظل وجود مسؤولين إسرائيليين فاشيين ويريدون إبادة الفلسطينيين ويصفون الفلسطينيين بأوصاف واضحة".