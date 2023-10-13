الخارجية الإسرائيلية: تعرَّض موظف في السفارة الإسرائيلية بالصين لاعتداء

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن "موظفا إسرائيليا في السفارة الإسرائيلية في الصين تعرض لهجوم اليوم، وأنه يتلقى العلاج في المستشفى وحالته مستقرة".

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها أبدت في اتصال هاتفي مع المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط "خيبة أملها الكبيرة"، إزاء عدم إدانة الصين لهجوم حماس.

وقتل ما يزيد على 1500 فلسطيني حتى الآن في هجمات إسرائيلية، فيما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين أكثر من 1300.