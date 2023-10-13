افادت قناة "الجزيرة" بأن الأمن الأردني يمنع بالقوة وصول عشرات المتظاهرين إلى الحدود الأردنية مع فلسطين. ودعا الأمن العام الأردني، للالتزام بما صدر من تعليمات والتقيد بالأماكن التي خصصت للوقفات والتجمعات.

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