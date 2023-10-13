ملك الاردن التقى بلينكن وحذر من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين الى دول مجاورة

حذّر الملك الأردني عبد الله الثاني خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في عمان اليوم، من أي "محاولة لتهجير الفلسطينيين الى دول الجوار في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة".

كما حذّر من "أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم"، مؤكدا ضرورة "عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين"، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.