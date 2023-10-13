حذّر الملك الأردني عبد الله الثاني خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في عمان اليوم، من أي "محاولة لتهجير الفلسطينيين الى دول الجوار في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة".
كما حذّر من "أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم"، مؤكدا ضرورة "عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين"، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.
كانت هذه تفاصيل خبر ملك الاردن التقى بلينكن وحذر من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين الى دول مجاورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.