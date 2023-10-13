بوتين: تأزم الوضع في الشرق الأوسط هو مأساة واسعة ونتيجة للسياسة الأميركية الفاشلة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يتعين علينا "البحث عن حل سلمي لتفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نظرا لأنه في الوضع الراهن لم تعد هناك بدائل أخرى"، معتبرا ان "تأزم الوضع في الشرق الأوسط هو مأساة واسعة ونتيجة للسياسة الأميركية الفاشلة".
وفي خطاب أمام قمة رابطة الدول المستقلة، اعتبر بوتين ان "استخدام المعدات العسكرية الثقيلة في المناطق السكنية يحمل تداعيات، في الوقت الذي سيكون فيه تنفيذ تلك العملية من دون المعدات أكثر صعوبة".
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