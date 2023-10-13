وسائل اعلام اسرائيلية: إعلان منطقة المطلة عند حدود لبنان منطقة عسكرية مغلقة

افادت وسائل اعلام اسرائيلية بأن "الجيش الاسرائيلي اعلن منطقة المطلة المحاذية للحدود اللبنانية منطقة عسكرية مغلقة يُمنع الاقتراب منها وسيتم إخلاءها خلال الوقت القريب".

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