أبو عبيدة: الهجرة ليست موجودة في قاموسنا ولا يزال في جعبتنا الكثير في الساعات القادمة

اكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن "العدو أضعف وأجبن من أن يهجر شعبنا من دياره مرتين، وأقول للاحتلال إن الهجرة ليست موجودة في قاموسنا إلا لمدننا المحتلة".

واعلن ابو عبيدة انه "وجهنا منذ صباح اليوم 150 صاروخا على عسقلان و50 صاروخا على سديروت وقصفنا مطار بن غوريون، ولا يزال في جعبتنا الكثير في الساعات القادمة".