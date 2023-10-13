اشار النائب فريد البستاني، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "التغييرات الديمغرافية الكبيرة البادية في المنطقة تفترض لبنانياً مزيدا من التعقّل والتواضع والانصراف فوراً إلى تحصين البلد وحفظ تنوّعه وجوهر وجوده. ذلك يتحقّق أولاً عبر ختم الجرح الرئاسي النازف ومعه أزمتيّ النازحين واللاجئين". واضاف :"للأسف التحديات هائلة والفعلة قليلون ولبنان يواجه عارياً مخططات كنّا اعتقدناها زالت".

كانت هذه تفاصيل خبر البستاني: التغييرات الديمغرافية في المنطقة تفترض لبنانياً مزيدا من التعقّل والتواضع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.