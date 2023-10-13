الهيئة الإتهامية في الشمال قررت استرداد مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق عمر حرفوش

قررت الهيئة الإتهامية في لبنان الشمالي استرداد مذكرة التوقيف الغيابية، رقم 60/ 10069 تاريخ 25-4-2023، الصادرة عن قاضي التحقيق في لبنان الشمالي بحق عمر حرفوش.

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