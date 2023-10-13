انطلقت تظاهرات شعبية حاشدة في مختلف المناطق اللبنانية دعماً لغزة في عملية "طوفان الأقصى".

وكان قد دعا "حزب الله"، في بيان، كل اللبنانيين للمشاركة في التجمعات التي ستقام اليوم الجمعة بتاريخ 13-10-2023، بعد صلاة الظهر، في عدة مناطق لبنانية".

كذلك كانت قد دعت حركة "حماس"، في بيان، أنه "نصرة للمقاومة على أرض فلسطين ودعمًا لصمود أهلنا في غزة الصامدة أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم، حركة المقاومة الإسلامية - حماس تدعو شعبنا الفلسطيني في مخيمات لبنان وأهلنا في المدن والقرى اللبنانية للمشاركة في النفير العام يوم غد الجمعة "جمعة طوفان الأقصى" للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته، وحشد التأييد والدعم في مواجهة الجيش الإسرائيلي".

ودعت بعض الأحزاب والقوى السياسية والنقابية والشبابية اللبنانية والفصائل الفلسطينية للمشاركة في مسيرة الوفاء لفلسطين، اليوم الجمعة في ساحة البربير - المزرعة، وبعدها تنطلق المسيرة من ساحة البربير وصولاً إلى الأسكوا - وسط بيروت وتختتم بمهرجان خطابي.