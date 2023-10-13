اشار عضو كتلة" التنمية والتحرير "النائب قاسم هاشم في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "ما اثير حول البلوك ٩ يبدو في اطار الضغط على لبنان والتهويل النفسي بخاصة وان الشركة اميركية وقبل الوصول للعمق المتفق عليه كانت الاشارة السلبية، والمطلوب حفر بئر استكشاف اخر بالبلوك نفسه واكثر من ذلك ما دام الاسرائيلي وصل للغاز في البلوك المحاذي منطق الامور ان يحتوي البلوك ٩ على الغاز، فلننتظر بعض الوقت قبل النحيب ".

كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: ما اثير حول البلوك 9 هو في اطار الضغط على لبنان والتهويل النفسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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