شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي: إخلاء شمال غزة «سيستغرق وقتاً» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس -(أ ف ب)

أقر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بأن إخلاء شمال غزة الذي أمر به «سيستغرق وقتاً»، من دون أن يؤكد مهلة الـ24 ساعة، لتنفيذ ذلك مثلما كانت الأمم المتحدة قد نقلت عنه في وقت سابق.

وقال المتحدث باسم الجيش دانييل هاغاري، للصحفيين: «نحاول توفير الوقت ونبذل الكثير من الجهد، وندرك أن الأمر لن يستغرق 24 ساعة» فقط. ورداً على الطلب منه تأكيد ما إذا كان الجيش أبلغ مسؤولي الأمم المتحدة بأن المهلة المتاحة للسكان هي 24 ساعة، أجاب «لن أقول (إذا) كان هذا وقتاً دقيقاً».

وأمرت إسرائيل سكان مدينة غزة بإخلائها والنزوح جنوباً، في قرار أكدت الأمم المتحدة أنه يطال 1.1 مليون شخص، وحذرت من تبعاته، مع دخول الحرب بين تل أبيب وحركة «حماس» يومها السابع، وتزايد احتمالات الاجتياح البري للقطاع.

ويأتي ذلك قبيل وصول وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل، غداة زيارة دعم قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأكدت واشنطن وقوفها إلى جانب إسرائيل التي توعّد رئيس وزرائها «سحق» حركة «حماس» بعد الهجوم غير المسبوق الذي نفذته الأسبوع الماضي.

وأطلقت «حماس» في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، عملية «طوفان الأقصى» التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر المظلات، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية، وقتلوا أشخاصاً وأسروا آخرين.