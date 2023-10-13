شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: العملية البرية الإسرائيلية في غزة ستؤدي لخسائر بين المدنيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بشكك - (رويترز)

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، إن العملية البرية الإسرائيلية في غزة ستؤدي إلى خسائر في صفوف المدنيين، وإن الشيء الأهم هو وقف إراقة الدماء.

وطلب الجيش الإسرائيلي، الجمعة، جميع المدنيين في مدينة غزة، الذين يزيد عددهم على مليون نسمة، إلى الانتقال إلى الجنوب خلال 24 ساعة، فيما حشد الدبابات قبل توغل بري متوقع بعد الهجوم الذي شنته حركة «حماس» في مطلع الأسبوع.

وقال بوتين، متحدثا في بشكك بقرغيزستان، إن الصراع يجب أن يحل بالوسائل السلمية، وإن روسيا تدعم حل الدولتين.

وكان الرئيس بوتين دعا، الأربعاء، إلى مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، معتبراً ذلك «ضرورياً» لتجنب «توسع النزاع».

وقال بوتين متحدثاً عن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة «حماس»، إنه «من الضروري العمل على الدبلوماسية بدلاً من الجانب العسكري، والبحث عن حلول لوقف القتال، وفي أسرع وقت ممكن».

وأضاف «ثانياً، يجب العودة إلى مسار المفاوضات التي يجب أن تكون مقبولة لدى الجميع، بمن فيهم الفلسطينيون».

كما شدد على ضرورة «تجنب توسع النزاع بأي ثمن، لأنه إذا حدث ذلك فستكون له عواقب على الوضع الدولي، وليس على المنطقة فقط».

وتابع أن روسيا، وهي عضو في اللجنة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، والتي يفترض أن تؤدي دور الوساطة، قد «تقدم مساهمتها الخاصة في عملية التسوية هذه».

لكن بوتين رأى أن الوضع على درجة من الخطورة تجعل «من الصعب المساعدة في عملية التسوية».

والثلاثاء، قال الرئيس الروسي، إن إنشاء دولة فلسطينية «مستقلة وذات سيادة» أمر «ضروري».

واعتبر أن النزاع يشكل «مثالاً واضحاً على فشل سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط».