شكرا لقرائتكم خبر عن سبعة قتلى في حادث حافلة بألمانيا يشتبه في نقلها مهاجرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرانكفورت - (أ ف ب)

لقي سبعة أشخاص حتفهم، وأصيب عدد بجروح، ليل الخميس الجمعة، في بافاريا جنوب ألمانيا، في حادث حافلة صغيرة يشتبه في أنها كانت تنقل مهاجرين، سعت إلى تجنب نقطة تفتيش.

وقالت الشرطة المحلية في بيان، إن الحافلة الصغيرة التي كانت تقل 23 شخصاً، بينهم أطفال أرادت تجنب نقطة تفتيش على الطريق السريع على بعد نحو خمسين كيلومتراً من الحدود بين النمسا وألمانيا، في إشارة إلى «مركبة مهربين محتملة».

وقال مصدر في الشرطة لفرانس برس إن «السائق والمهرب المفترض» بين الجرحى.

في هذه المنطقة الحدودية التي تم تعزيز المراقبة فيها مؤخراً بسبب تزايد الهجرة غير الشرعية، قاد سائق الحافلة الصغيرة من طراز مرسيدس فيتو مسجلة في النمسا، بسرعة فائقة لتجنب نقطة تفتيش الشرطة.

وذكرت الشرطة، أن الحافلة المكتظة خرجت عن الطريق وانقلبت عند تقاطع بين بلديتي أمبفينغ وفالدكرايبورغ في بافاريا قرابة الساعة 01,15 بتوقيت غريتيش.

وتظهر صور الشرطة الحافلة المتضررة بعد وقوع الحادث.

وقالت الشرطة، إنه لم يُعرف من أين أتى الضحايا أو جنسياتهم.

وكانت السيارة متجهة إلى ميونيخ عاصمة بافاريا، بحسب ما أفاد متحدث باسم الشرطة لفرانس برس.

وتم نقل المصابين وبعضهم في حالة خطيرة إلى المستشفيات القريبة.