انت الان تتابع خبر هل فُرض عليهم؟.. العراق ودول عربية تتحفظ على بيان وزراء الخارجية العرب بشأن فلسطين والان مع التفاصيل





*تحفظات من 5 دول عربية على قرار اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن غزة

وأفادت تقارير إعلامية، بتحفظ وزراء كل من الجزائر، وليبيا، والعراق، والنظام السوري، على بعض بنود ومضامين القرار الذي صدّق عليه اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الأربعاء، في القاهرة. بغداد - ياسين صفوان - وجاء عقد الاجتماع بناءً على طلب المغرب، رئيس الدورة الحالية الـ160 للمجلس، وفلسطين، وذلك بعد عدة أيام من اندلاع الأزمة، وقد يكون هذا مفهوماً، بالنظر إلى أن الأزمة بدأت بهجوم من قبل المقاومة الفلسطينية، كما أن الأمور لم تكن قد نضجت فيما يتعلق بسبل التسوية.وأفادت تقارير إعلامية، بتحفظ وزراء كل من الجزائر، وليبيا،، والنظام السوري، على بعض بنود ومضامين القرار الذي صدّق عليه اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الأربعاء، في القاهرة. وذكرت وكالة الأناضول أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كلف وزير خارجيته نبيل عمار، بتقديم تحفظ على قرارات اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزراء في دورته غير العادية الذي انعقد الأربعاء، والمتعلق بالتصعيد الفلسطيني الإسرائيلي الحالي، والتأكيد على أن فلسطين ليست ملفاً فيه مدّعٍ ومدّعىً عليه، بل حق للشعب الفلسطيني لا يسقط بالتقادم.

كما تحفظت حكومة جمهورية العراق على بعض الفقرات الواردة ضمن القرار المقدم، لـ"تعارضها مع القوانين العراقية المرعية"، وتخص مصطلح "حل الدولتين"، أينما وجد في القرارات، وعبارة "إدانة قتل المدنيين من الجانبين الواردة في الفقرة الثانية من القرار".

وتناولت التحفظات بشكل خاص الفقرة الثانية من قرار الاجتماع الوزاري العربي، التي ارتأت فيها تلك الدول مساواة بين سلوك المقاومة القائمة على حقها المشروع، وبين الممارسات الإسرائيلية ضد المدنيين، إذ تفيد بـ"إدانة قتل مدنيين من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين، انسجاماً مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون دولي، وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين. وإدانة كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له حالياً من عدوان وانتهاكات لحقوقه".



*الوزراء لم يتحدثوا في جلسة افتتاحية كما جرت العادة ولم يعقبه مؤتمر صحفي

ولكن سمات عدة كانت لافتة في الاجتماع، فلم يسبق الجلسة الرسمية للاجتماع، عقد جلسة تشاورية كما هو معتاد في معظم الاجتماعات العربية، لاسيما المهمة التي تحتاج إلى نقاش غير رسمي قبل انطلاق الجلسة الرسمية. ولكن سمات عدة كانت لافتة في الاجتماع، فلم يسبق الجلسة الرسمية للاجتماع، عقد جلسة تشاورية كما هو معتاد في معظم الاجتماعات العربية، لاسيما المهمة التي تحتاج إلى نقاش غير رسمي قبل انطلاق الجلسة الرسمية. ثم بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة لرئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري وزير الشئون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، التي طالب فيها بوقف العنف والتصعيد فوراً، ولكنه لم يقل وقف العدوان على غزة تحديداً. وكان لافتاً أنه ساوى بين الجانبين، فقال، إن استهداف المدنيين، من أي جهة كانت، والاعتداء عليهم، يعد مصدر قلق بالغ، ويدفعنا للتأكيد على ضرورة توفير الحماية الكاملة لهم بموجب القانون الدولي الإنساني، وألا يكونوا هدفاً أو ضحايا للصراع، ولم يحدد هنا بطلب الحماية للشعب الفلسطيني. وقال: "يحدث كل هذا، في خضم تصاعدِ خطابٍ استئصالي ممنهج مريع لا يبشر بخير في المستقبل القريب"، دون تحديد أي خطاب استئصالي يقصد. ولكن كلمته ركزت بشكل كبير على القدس، وأن ما يحدث حالياً من تطورات هو نتاج الانتهاكات الإسرائيلية السابقة بحق القدس والأقصى، وليس غريباً أن تنال القدس والأقصى عناية خاصة في خطاب المغرب باعتبار أن الملك المغربي محمد السادس هو رئيس لجنة القدس في منظمة التعاون الإسلامي، والملكية المغربية تولي عناية خاصة بالقدس، خاصة في ظل أنها تعتبر نفسها سليلة أسرة الرسول، والملك هو أمير المؤمنين. ولكن الأكثر لفتاً للانتباه أن خطاب الوزير المغربي لم يدِن إسرائيل بالاسم، بل لم يذكرها إلا مرة واحدة عندما حث الأطراف الدولية راعية عملية السلام، بما فيها الرباعية الدولية، على البدء في مشاورات حقيقية لإحياء العملية السلمية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما لم يذكر حق الفلسطينيين في المقاومة، وهو الحق الذي أكدت عليه الشرائع الدولية. أما كلمة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، فقد وصفت "التصعيد الجاري بين حماس والإسرائيليين بأنه غير مسبوق في حدته وآثاره، وحذّر من أن هناك احتمالات جادة لانفلات الأوضاع وربما اتساع نطاق المواجهات، ويمكن أن تدفع بالمنطقة كلها إلى وضع غير معلوم". وأكد أن العقوبات الجماعية التي تمارسها ضد سكان غزة مرفوضة ومدانة في القانون الدولي، وقال: "نحن نتضامن مع الفلسطينيين من سكان قطاع غزة الذين يتعرضون اليوم لمجزرة يتعين إيقافها فوراً، وإدانتها بأشد العبارات". ولكن كان لافتاً تعبيره عن رفضه بشكل كامل لأي عنفٍ ضد المدنيين وبلا مواربة، حسب تعبيره، وأن قتل المدنيين وترويع الآمنين غير مقبول كوسيلة لتحقيق غاية سياسية سامية مثل الاستقلال، في انتقاد مبطن لهجوم حماس على إسرائيل، وحرص على نشر ذلك والتأكيد عليه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقاً. ولكن لم يكن ذلك فقط ما كان لافتاً في اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ، فالاجتماعات الخاصة بفلسطين، قضية العرب المركزية التي لا تشهد خلافات حادة بين الدول العربية (مثل الأزمة السورية أو الليبية)، يكون عادة هناك جلسة افتتاحية يحضرها الإعلام يتبارى فيها الوزراء العرب في سبك خطابات فصيحة يعلون أصواتهم فيها بالإعلان عن دعم فلسطين وانتقاد إسرائيل، وأحياناً نقد راعيها الأمريكي، وكأنهم يستبدلون الدعم الواقعي المفتقد للقضية بدعم خطابي عربي فصيح.