شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مسيرة من حزب الشعب الجمهورى إلى الوطنية للانتخابات لتقديم أوراق ترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مسيرة حزب الشعب الجمهوري من أمام مقر الحزب بالتجمع الخامس في طريقها إلي الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة بشكل رسمي.

وحملت السيارات صور المرشح الرئاسي حازم عمر، وذلك احتفالا بمشهد التقدم لأوراق الترشح لانتخابات الرئاسة، وقام شباب الحملة الانتخابية لحازم عمر، بتجميع التأييدات والتزكيات تمهيدا للانطلاق نحو الهيئة الوطنية للانتخابات .

وكان حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري وصل لمقر الحزب بالتجمع الخامس، استعدادا للإنطلاق إلي مقر الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم أوراق الترشح لخوض انتخابات الرئاسة.

وتجمع مؤيدو حازم عمر بالمقر الرئيسي حاملين صور مرشحهم وشعار الحزب، كما ارتدوا قمصان عليها صورة النائب حازم عمر، بجانب ذلك وضوع ملصقات علي السيارات تحمل أيضا صور حازم عمر وشعار الحملة الانتخابية ( نقدر مع بعض نغير) .

وقد نظم قيادات وأعضاء حزب الشعب الجمهوري مسيرة بالسيارات تحمل صور النائب حازم عمر رئيس الحزب، أمام مقر الحزب بالتجمع الخامس وذلك استعدادا لتقديم اوراق ترشحه لانتخابات الرئاسية.

وتجمع قيادات وأعضاء الحزب أمام مقر ، كما ارتدي شباب الحزب قمصان تحمل أيضا صور النائب حازم عمر.

وتستقبل الحملة الانتخابية للنائب حازم عمر، أعضاء وقيادات الحزب فضلا عن القواعد الشعبية للحزب بالمقر الرئيسى لتنطلق الساعة الثانية عقب صلاة الجمعة إزاء الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم بشكل رسمي أوراق خوض الانتخابات الرئاسية.

ويتوجه المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، غدا الجمعة إلي الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم أوراق ترشحه، وذلك بعد أن أنهى المرشح الرئاسي المحتمل إجراءات الكشف الطبي بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي المتحمل حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، أنه سيتم التوجه ظهر اليوم الجمعة إلي الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم أوراق الترشح عقب الحصول على 46 تزكية من نواب البرلمان، لافتا إلى أنه سيكون وسط حشد كبير من أعضاء ونواب الحزب وتمثيل من قواعد الحزب الجماهيرية بالمحافظات، وهيكل الحملة.