مفرزة النبطية القضائية أوقفت سوريا بتهمة التحرش

أوقفت دورية من مفرزة النبطية القضائية السوري (ح أ) ثلاثون عاماً، والمطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم التحرش الجنسي بالقاصر غ. م .ا ودخول البلاد خلسة. وأكدت الدورية، أنه "اجري المقتضى القانوني بحقه بناءا لإشارة القضاء المختص".

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