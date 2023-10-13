غالانت: إيران وحزب الله وحماس محور واحد وطهران هي التي تمنح الأموال وتعطي الضوء الأخضر

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ان "الدعم الأميركي يضمن لنا حرية التحرك وتعزيز قدراتنا"، مشيرا الى ان "عدونا هو حماس التي تشبه تنظيم الدولة وتحظى بدعم ايران".

وشدد غالانت في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الاميركي لويد اوستن، على ان "الحرب ستكون طويلة وقاسية ولكننا سننتص"، لافتا الى انه "تلقينا ضربة قاسية جدا وسنقوم بالتحقيق وسنستخلص العبر والوقت الآن للحرب".