بوريل: نؤكد على حماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن

أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل على "حماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن"، مشددا على "اننا ندين هجمات حماس ونؤكد أن الحل الدائم الوحيد هو حل الدولتين".

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