أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في عمان اليوم أنه "يرفض التهجير القسري" للفلسطينيين في غزة. واعتبر عباس إن مثل هذا الحدث سيشكل "نكبة ثانية"، مؤكدا وجوب السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة في القطاع الساحلي المحاصر لمنع وقوع كارثة إنسانية".

كانت هذه تفاصيل خبر عباس أكد امام بلينكن رفضه التهجير القسري في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.