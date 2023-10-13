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النخيل المحيط بسياج مدينة البصرة الرياضية يلفظ أنفاسه الأخيرة (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - واستغرب المتداولون عدم الاعتناء بهذه النخيل وسقيها بالماء حتى أصبحت صفراء، في دلالة على موتها او اقترابه، كما اعتبروها جزءا مهما من زينة المدينة الرياضية التي كلفت خزينة الدولة مبالغ طائلة، مشددين على الاعتناء بجميع تفاصيل هذه المدينة.

وارتفعت المطالبات بضرورة التدخل العاجل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه الأشجار في محيط المدينة الرياضية، وضرورة محاسبة المقصرين في عملهم.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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