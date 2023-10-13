أبو الغيط يدعو غوتيريش للتدخل للحيلولة دون «جريمة حرب جديدة» في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الجمعة)، إنه طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالتدخل «للحيلولة دون جريمة حرب جديدة تخطط إسرائيل لارتكابها» في غزة، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وأضاف أبو الغيط على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «وجهت اليوم خطاباً عاجلاً للأمين العام للأمم المتحدة طلبت فيه ضرورة أن يضع ثقله السياسي والمعنوي للحيلولة دون جريمة حرب جديدة تخطط إسرائيل لارتكابها، كجزء من حملتها الدموية المخزية ضد قطاع غزة عبر مطالبتها سكان شمال قطاع غزة بالانتقال فوراً إلى جنوبه».

وتابع الأمين العام: «هذه الجريمة الجديدة هي انتهاك صارخ وفج للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال مباشرة نقل قسري للسكان، وستؤدي إلى معاناة لا حدود لها لإخواننا الفلسطينيين».

كما وصف أبو الغيط ما تقوم به إسرائيل بأنه «عمل انتقامي بشع باستخدام غاشم للقوة العسكرية لمعاقبة المدنيين والسكان الذين لا حول لهم ولا قوة في قطاع غزة، عبر استهدافهم على نحو عشوائي بلا أي تمييز».

وطالب الجيش الإسرائيلي، اليوم، سكان شمال قطاع غزة بإخلاء منازلهم والتوجه إلى الجنوب، وتحدث عن عملية عسكرية في القطاع الذي تواصلت الضربات الإسرائيلية عليه.

وتشهد الأراضي الفلسطينية، بخاصة قطاع غزة، هجمات إسرائيلية ضارية لليوم السابع على التوالي منذ شنت حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى هجوماً مفاجئاً على بلدات ومدن إسرائيلية بمحاذاة القطاع يوم السبت الماضي.