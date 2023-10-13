عميد طب الأزهر بدمياط: حريصون على تخريج نماذج متميزة تسهم في بناء الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب بنين بدمياط، حرص جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على تخريج نماذج متميزة تسهم في بناء الوطن والنهوض والارتقاء به في جميع المجالات.

وأوضح عميد كلية الطب خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الخامس عشر لقسم جراحة العظام بكلية طب البنين بدمياط الذي يقام تحت عنوان: (الجديد في طرق التشخيص والعلاج في مجال جراحات العظام التخصصية) أن كلية الطب بدمياط قد شهدت تطورًا غير مسبوق بجهود ودعم إدارة الجامعة حتى أشاد المواطنون بالخدمات الطبية التي تقدمها مستشفى جامعة الأزهر بدمياط بالمجان، بجانب ذلك يشارك أعضاء هيئة التدريس في جميع القوافل الطبية؛ دعمًا للمبادرات الرئاسية وفي مقدمتها مبادرة: (100مليون صحة) التي أطلقتها الدولة المصرية؛ دعمًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف عميد الكلية أن الجهود العلمية التي تبذلها الأقسام الأكاديمية والإكلينيكية من خلال جهود أعضاء هيئة التدريس أسهمت بشكل كبير في رفع تصنيف جامعة الأزهر في جميع الميادين العلمية؛ تأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف.