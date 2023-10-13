من أجل فلسطين.. مواطنون بالإسكندرية يتبرعون بالدم لضحايا غزة من أمام القائد إبراهيم- فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير: حازم جودة

تجمع العشرات من مواطني الإسكندرية للتبرع بالدم لدعم المصابين في فلسطين، ضمن الحملة التي أطلقتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالاشتراك مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعدد من الجمعيات الأهلية تحت شعار "كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين".

وتمركزت السيارات المتنقلة للتبرع بالدم عقب صلاة الجمعة بميداني القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل بحي وسط، وساحة مسجد أبو العباس المرسى بحي الجمرك ، بالتزامن مع 13 محافظة أخرى.

واصطف عشرات الشباب والفتيات في طوابير على سيارات التبرع بالدم التي حملت لافتات كتب عليها "أمة واحدة.. شريان واحد"، "اتبرع بالدم لدعم فلسطين.. مراهنين على جدعنة المصريين".

وتحدث عدد من الشباب لمصراوي في بث مباشر عن حملة التبرع بالدم عن حرصهم على التبرع بدمائهم للمصابين جراء القصف الإسرائيلي الذي يستهدف قطاع غزة ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، مؤكدين أن ذلك أقل ما يمكن تقديمه لأشقائهم في فلسطين.

وأشار منظمو الحملة إلى أن سيارات التبرع بالدم تتواجد في عدة مناطق لجمع الدم تمهيدًا لإرساله إلى فلسطين ، ضمن مساعدات إنسانية وغذائية وعلاجية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ودعت الحملة كافة المواطنين للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.