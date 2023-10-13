أردوغان: أرسلنا طائرة مساعدات إلى مصر وننسق معها لنقلها إلى غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستعمل على التنسيق مع مصر، من أجل إرسال المساعدات إلى قطاع غزة.

وتابع أردوغان، في كلمة له اليوم الجمعة، "أرسلنا طائرة تحمل مساعدات إلى العريش المصرية لنقلها إلى غزة".

وأضاف أردوغان، "غزة هي المظلومة، ومنع وصول المساعدات إليها وصمة عار إرسال حاملة الطائرات الأمريكية للمنطقة لا يترك مجالا لتحقيق السلام".

وأكد الرئيس التركي، " نتفاوض مع جميع الأطراف بشكل مكثف من أجل إطلاق سراح الرهائن"، مؤكدا "لا سبيل لتحقيق السلام إلا بتأسيس دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".