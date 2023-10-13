بالفيديو والصور- انطلاق حملة للتبرع بالدم دعما للفلسطينيين بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

انطلقت حملة التبرع بالدم بمحافظة أسيوط، التي أطلقها التحالف الوطني الأهلى التنموى بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم، تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين.

وقال يسري رمضان، منسق إحدى جمعيات الحملة بمحافظة أسيوط، إن الحملة التي أطلقها التحالف الوطني الأهلى التنموى بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم، وجهزت عدد 2 نقطة تمركز للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطينيين ،منها تمركز بميدان أم البطل بشارع الجمهورية، وتمركز أمام ديوان عام المحافظة.

وأضافت دعاء مصطفى، متطوعة بإحدى جمعيات الحملة بمحافظة أسيوط، أنه يتم أولا أخذ البيانات من المتبرع ،وبعد ذلك الكشف الطبي عليه من أمراض الضغط والأمراض المزمنة ، وأخذ عينة الدم داخل القربة الطبية التي يتم فحصها من تحليل للأمراض خاصة، فيروس سي والزهري، ثم أخذ الدم من المتبرع وتجميعه من خلال بنك الدم ووزارة الصحة .

ودعت وزارة الخارجية، امس الخميس، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.