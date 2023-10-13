شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام القاهرة الأسبق: القاهرة الإخبارية تقدم تغطية إعلامية محترفة من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقًا، بالتغطيات التي تقدمها قناة القاهرة الإخبارية من الأحداث في غزة، مؤكدة على أن القاهرة أثبتت كفاءتها وجدارتها من خلال تقديم عمل احترافي ومهني في تغطية الأحداث.

وأضاف عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقًا في تصريح لـ"الخليج 365"، أن القاهرة الإخبارية تنقل الأحداث بشكل مهني ودقيق من خلال كتبية المراسلين التابعين لها، ورغم كل المخاطر التى يتعرض لها هؤلاء المراسلين فى أحداث غزة، إلا أنهم يواصلون العمل بكل احترافية ونقل للأحداث بكل مهنية ودقة.

وتابعت أن القاهرة الإخبارية أضافت كثيرا للإعلام المصري والإقيليمي ، ونحن فخورين بوجود مثل هذه القناة ، ولابد أن نشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي عملت على تدشين هذه القناة وتوفير كافة الإمكانيات لها لتنافس العديد من القنوات الإخبارية الإقيلمية والدولية.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلى وجهت الأسلحة فى وجه طاقم قناة القاهرة الإخبارية، خلال تغطية الأحداث في الأراضي المحتلة، وحدث ذلك أثناء تصوير طاقم القناة إطلاق قنابل الصوت من القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين بالقدس.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن حادث الاعتداء تم أثناء التصوير، حيث هاجمهم بعض الجنود لمنعهم من التصوير وإجبارهم على إخلاء المكان.