شكرا لقرائتكم خبر عن حملة حازم عمر تُسلم الوطنية للانتخابات نماذج التزكية وطلبات التأييد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط جموع غفيرة من مؤيدى المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، سلمت الحملة الانتخابية تزكيات أعضاء مجلس النواب، وتوكيلات المواطنين لترشيح للهيئة الوطنية للانتخابات.

الجدير بالذكر أن مؤيدى حازم عمر بالمقر الرئيسي تجمعوا حاملين صور مرشحهم وشعار الحزب، كما ارتدوا قمصان عليها صور حازم عمر، بجانب ذلك وضع ملصقات علي السيارات تحمل أيضا صورة وشعار الحملة الانتخابية ( نقدر مع بعض نغير) .

ونظم قيادات وأعضاء حزب الشعب الجمهوري مسيرة بالسيارات تحمل صور النائب حازم عمر رئيس الحزب، أمام مقر الحزب بالتجمع الخامس وذلك استعدادا لتقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وتجمع قيادات وأعضاء الحزب أمام مقر، كما ارتدى شباب الحزب قمصان تحمل أيضا صور حازم عمر.