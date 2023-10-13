شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إعلام النواب: تغطية القاهرة الإخبارية للأحداث في فلسطين متميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتغطية قناة القاهرة الإخبارية، ومتابعة الأزمة المشتعلة في فلسطين من موقع الأحداث في غزة وقاموا برصد الأحداث بدقة ومهنية عالية جدا، لافتا إلى أن القاهرة الإخبارية أصبحت قناة تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها فى الريادة وسط القنوات الإقيليمة والعالمية في نقل الأحداث بمختلف دول العالم.

وأضاف وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب في تصريح لـ"الخليج 365"، أن القناة تميزت في تغطيات نقل الأحداث بكل مصداقية خلال الفترة الماضية، من خلال وجود كتبية من المراسلين الأبطال على جبهات الصراع في فلسطين لوصول المعلومات الدقيقة للمواطنين من قلب الأحداث.

وتابع أن القاهرة الإخبارية استطاعت، أن تنقل وجهة نظر مصر للعالم كله، وأثبتت أن كتبية الإعلام المصري لها صوت في العالم، ولابد أن نوجه تحية تقدير لكل طاقم العمل في القناة، والتي استطاعت أن تثبت أن الصوت المصري ووجهة النظر المصرية يتردد صداها في كل أنحاء العالم، والجميع أصبح يتابع الأحداث من خلال الشاشة العملاقة لأنها تنقل الحقيقة للعالم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى وجهت الأسلحة فى وجه طاقم قناة القاهرة الإخبارية، خلال تغطية الأحداث في الأراضي المحتلة، وحدث ذلك أثناء تصوير طاقم القناة إطلاق قنابل الصوت من القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين بالقدس.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن حادث الاعتداء تم أثناء التصوير، حيث هاجمهم بعض الجنود لمنعهم من التصوير وإجبارهم على إخلاء المكان.