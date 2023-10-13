شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة بالجامع الأزهر الشريف عقب صلاة الجمعة للتضامن مع الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الجامع الازهر الشريف، عقب صلاة الجمعة ، تظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطينى، تنديدا بانتهاكات الجيش الإسرائيلي، وردد المصلون عقب صلاة الجمعة، من الجامع الأزهر، هتافات تأييدا لوقفة الشعب الفلسطيني، تجاه انتهاكات الجيش الإسرائيلي، وهتف المصلون بالروح بالدم نفديك يا أقصى.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، صورا ومقاطع فيديوا للوقفة التى شارك بها الرجال والنساء والشباب والفتيات والشيوخ ، مرددين هتفاتهم بالروح بالدم نفديك يا أقصى.