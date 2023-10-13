شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الشعب الجمهوري يسلمون توكيلات شعبية وتزكيات النواب للمرشح الرئاسي حازم عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم شاب حزب الشعب الجمهوري ، توكيلات شعبية ونماذج تزكية من اعضاء مجلس النواب، الخاصة بالمرشح الرئاسى حازم عمر إلي الهيئة الوطنية للانتخابات.

واصطف شباب حزب الشعب الجمهوري، خلف بعضهم وهو مرتدين تيشرتات تحمل صور المرشح الرئاسى أثناء تقديم التوكيلات الشعبية ونماذج التزكية.

فيما رفع مؤيدو النائب حازم عمر المرشح الرئاسى صوره أمام مقر الهيئة الوطنية للانتخابات ، أثناء تقدمه بأوراق الترشح.

واتجهت مسيرة السيارات التي كانت ترافقه منذ خروجه من مقر الحزب إزاء ميدان التحرير، كما احتشد أنصار حزب الشعب الجمهوري أمام مقر الهيئة للانتخابات انتظارا للانتهاء من التقدم بشكل رسمي لخوض السباق الرئاسى.

وحددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة ايام 1 و2 و3 ديسمبر.

وحددت 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة فى الجولة الاولى بالجريدة الرسمية.

وفى حالة الاعادة تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.