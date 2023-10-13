شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يعلن عقد اجتماع للجنة توثيق جرائم قوات الاحتلال بفلسطين غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا خالد البلشى، نقيب الصحفيين، الأعضاء الراغبين للمشاركة فى لجنة رصد وتوثيق الانتهاكات التى ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطينى البطل الذى يتعرض الآن لحرب إبادة في غزة، للاجتماع غدًا السبت، الساعة 12 ظهرا بالدور الثالث بالنقابة.

وقال خالد البلشى، إن الاجتماع سيكون مخصصًا للإعداد للتقرير الأول حول الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وكذلك رصد الانحياز الغربي السافر، وانحياز وسائل الإعلام الغربية الفاضح في تغطيتها للحرب الجارية، على أن يتم نشر وترجمة التقرير خلال الأيام القادمة من خلال مؤتمر صحفي يتم الإعداد له.

وتابع: "فبينما تجتاح الهجمات الأخيرة قطاع غزة، وبينما يعاني الأطفال وأسرهم من أهوال هذا الصراع، وبينما تم تسوية أكثر من 2800 مبنى بالأرض حتى صباح الجمعة، وتشرد مئات الآلاف من المواطنين وأعداد لا حصر لها من الأسر فقدوا منازلهم، وتم فقد عدد لا يحصى من الأرواح أغلبهم من النساء والأطفال، وبينما يكافح مئات الآلاف من الفلسطينيين الآن للحصول على الغذاء والماء والرعاية الطبية الأساسية فيما تم قطع الكهرباء عن أكثر من مليوني شخص. وبينما يفقد العشرات من الأطفال حياتهم، كل يوم أو يصابون، أو يعانون من صدمات لا يمكن تصورها. يحدث كل هذا يحدث بينما يتجاهل الإعلام الغربى الصورة في قطاع غزة مركزا على خسائر الجاني المحتل، ومحملا الضحية الثمن".

وجددت نقابة الصحفيين دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، والرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلى المتكررة بكل الوسائل المشروعة، التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية.