وزير الخارجية الصيني: الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني لم يتم تصحيحه

أشار وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال لقائه مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بكين، الى أن "سبب النزاع بين إسرائيل وحماس هو الظلم التاريخي ضد الفلسطينيين".

ولفت وانغ، الى أن "جذر هذه المشكلة يكمن في التأخير الطويل في تحقيق تطلعات فلسطين لإقامة دولة مستقلة، وفي أن الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني لم يتم تصحيحه".

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، صباح اليوم، أن "موظفا إسرائيليا في السفارة الإسرائيلية في الصين تعرض لهجوم اليوم، وأنه يتلقى العلاج في المستشفى وحالته مستقرة".

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها أبدت في اتصال هاتفي مع المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط "خيبة أملها الكبيرة"، إزاء عدم إدانة الصين لهجوم حماس.