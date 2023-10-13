أعلنت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، "استهداف مقرّ قيادة المنطقة الشّماليّة الإسرائيليّة في صفد المحتلّة بصاروخ "عياش 250"، وذلك في إطار معركة "طوفان الأقصى" ردًّا على التّهجير والمجازر بحقّ المدنيّين". وكانت قد أفادت "كتائب القسام"، في وقت سابق اليوم، بـ"قصف مطار بن غوريون، ومستوطنة سديروت بـ50 صاروخًا، وتجمّعات للعدو شرق بئيري برشقة صاروخيّة، بالإضافة إلى قصف تجمّع لجنود الاحتلال في كفار سعد بطائرتين انتحاريّتَين من طراز الزواري".

كانت هذه تفاصيل خبر "كتائب القسام": استهدفنا مقر قيادة المنطقة الشمالية في صفد بصاروخ "عياش 250" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.