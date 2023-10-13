"سرايا القدس" أعلنت بدء حملة استهدافات واقتحامات واسعة لمستوطنات غلاف جنين والحواجز العسكرية

أعلنت "سرايا القدس" كتيبة جنين، عن "بدء حملة استهدافات واقتحامات واسعة لمستوطنات غلاف جنين والحواجز العسكرية رداً على العدوان واستهداف المدنيين والآمنيين في غزة".

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