ميقاتي التقى وينسلاند: لحل سلمي للنزاع في غزة ووقف إطلاق النار وحل القضية الفلسطينية

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند في السراي الحكومي، في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني باسل الحسن والمستشار الدبلوماسي لميقاتي بطرس عساكر.
وشدد ميقاتي، على "اهمية الحل السلمي للنزاع الحاصل في غزة حاليا، وأن يصدر موقف عن مجلس الامن الدولي ووقف اطلاق النار وحل القضية الفلسطينية"، مؤكداً على أنه "لا يمكن الاستمرار بهذا النهج العنفي".
وإستقبل ميقتي كلا من النائبين اسعد درغام وحيدر ناصر، وإجتمع مع المدير العام للامن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري.
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