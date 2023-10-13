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الخارجية دانت الاعتداءات الإسرائيلية على مطارَي دمشق وحلب: انتهاك سافر للقوانين الدولية

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أعربت ​وزارة الخارجية والمغتربين​، عن إدانتها "الاعتداءات ال​إسرائيل​يّة المتكرّرة على مطارَي ​دمشق​ و​حلب​ الدّوليَّين في ​سوريا​، الّتي أدّت إلى اضرار في المرافق المدنيّة، وتعريض حركة الطّيران المدني وحياة المدنيّين للخطر".

وشدّدت في بيان، على أنّ "هذه الاعتداءات تشكّل انتهاكًا سافرًا للقوانين والأعراف الدّوليّة وميثاق ​الأمم المتحدة​"، محذّرةً من "استمرار التّصعيد من قبل إسرائيل بالتّزامن مع الجرائم الّتي ترتكبها في ​غزة​، ممّا قد يؤدّي إلى تهديد السّلم والأمن الإقليميَّين والدّوليَّين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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