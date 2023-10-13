الخارجية دانت الاعتداءات الإسرائيلية على مطارَي دمشق وحلب: انتهاك سافر للقوانين الدولية

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، عن إدانتها "الاعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة على مطارَي دمشق وحلب الدّوليَّين في سوريا، الّتي أدّت إلى اضرار في المرافق المدنيّة، وتعريض حركة الطّيران المدني وحياة المدنيّين للخطر".
وشدّدت في بيان، على أنّ "هذه الاعتداءات تشكّل انتهاكًا سافرًا للقوانين والأعراف الدّوليّة وميثاق الأمم المتحدة"، محذّرةً من "استمرار التّصعيد من قبل إسرائيل بالتّزامن مع الجرائم الّتي ترتكبها في غزة، ممّا قد يؤدّي إلى تهديد السّلم والأمن الإقليميَّين والدّوليَّين".
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