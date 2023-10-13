الخارجية دانت الاعتداءات الإسرائيلية على مطارَي دمشق وحلب: انتهاك سافر للقوانين الدولية

أعربت ​وزارة الخارجية والمغتربين​، عن إدانتها "الاعتداءات ال​إسرائيل​يّة المتكرّرة على مطارَي ​دمشق​ و​حلب​ الدّوليَّين في ​سوريا​، الّتي أدّت إلى اضرار في المرافق المدنيّة، وتعريض حركة الطّيران المدني وحياة المدنيّين للخطر".

وشدّدت في بيان، على أنّ "هذه الاعتداءات تشكّل انتهاكًا سافرًا للقوانين والأعراف الدّوليّة وميثاق ​الأمم المتحدة​"، محذّرةً من "استمرار التّصعيد من قبل إسرائيل بالتّزامن مع الجرائم الّتي ترتكبها في ​غزة​، ممّا قد يؤدّي إلى تهديد السّلم والأمن الإقليميَّين والدّوليَّين".