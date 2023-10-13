بري عرض مع عبداللهيان وغارو وفرونتسكا للأوضاع العامة وآخر المستجدات

التقى رئيس مجلس النّواب نبيه بري، في عين التّينة، وزير الخارجيّة الإيرانيّة حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق، بحضور سفير إيران لدى لبنان مجتبى أماني. وتناول اللّقاء الأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة، وتداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وقد غادر عبداللهيان من دون الإدلاء بتصريح.
واستقبل برّي أيضًا السّفير الفرنسي في لبنان هيرفيه غارو، حيث جرى عرض للأوضاع العامّة وآخر المستجدات.
كما عرض للمستجدّات خلال لقائه المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.
على صعيد آخر، أبرق برّي إلى نظيره الأردني أحمد الصفدي، مهنّئًا بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس النّيابي في الأردن.
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