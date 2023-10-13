أعرب مجلس نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع، عن إدانته "المجازر الّتي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، الّتي طالت كلّ القاطنين فيه، والّتي سالت على أثرها دماء وحياة الكثير من المدنيّين، لا سيّما الأطفال والنّساء والشّيوخ".
وأشار في بيان، إلى أنّ "هذه الاعتداءات قد أصابت بشكل مباشر الجهاز الإعلامي، ففقد عدد كبير منهم حياتهم، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف المتسالم عليها، وهذا يعكس حرص الاحتلال وسعيه الدّؤوب لطمس حقيقة ما تقترفه آلته العسكريّة من جرائم حرب يندى لها الجبين".
وأكّد المجلس شجبه وإدانته "لما يقترفه العدو الصّهيوني من جرائم ومجازر بحقّ المدنيّين في غزة"، معلنًا تضامنه "الكامل معها ومع سائر أبناء الشعب الفلسطيني"، ومشدّدًا على "حقّه الكامل في استعادة حرّيّته وأرضه المسلوبة عنوةً، وتشكيل دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشّريف".
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة العاملين بالإعلام المرئي والمسموع: ندين مجازر العدو في غزة واعتداءاته بحق الإعلاميين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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