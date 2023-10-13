قائد الجيش بحث بالأوضاع في لبنان مع وينسلاند والسفيريَن البابوي والفرنسي

التقى قائد الجيش العماد ​جوزاف عون​ في مكتبه في اليرزة، السّفير البابوي في ​لبنان​ المونسنيور Paolao Borgia، الّذي اطّلع منه على الوضع العام في لبنان، ثمّ السّفير الفرنسي في لبنان Hervé Magro يرافقه الملحق العسكري العقيد Gregory Medina؛ وتناول البحث الأوضاع على الحدود الجنوبيّة.

كما استقبل منسّق ​الأمم المتحدة​ لعمليّة السّلام في الشّرق الأوسط Thor Wennesland، وتناول البحث الأوضاع العامّة في البلاد.