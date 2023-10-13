مفرزة استقصاء بيروت أوقفت سوريَين سرقا دراجة آلية وضبطت كمية من حشيشة الكيف

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامّة، أنّ "​مفرزة استقصاء بيروت​ في وحدة ​شرطة بيروت​ نصبت كمينًا محكمًا مقابل صيدلية مازن- طلعة يزبك، تمكّنت من خلاله من توقيف كلّ من: "ط. ج." (من مواليد عام 2004، سوري الجنسيّة) و"ا. ا." (من مواليد عام 2006، سوري الجنسيّة)، لإقدامهما على سلب درّاجة آليّة من المدعو (خ. ح.) في أثناء مروره من أمامهما، بحيث أقدم الأوّل على التّهجّم عليه بواسطة "سكّين ست طقّات"؛ ما دفعه إلى الهرب وترك الدّرّاجة أرضًا".

وأوضحت في بلاغ، أنّه "تمّ ضبط الدّرّاجة المسروقة، والسّكّين المستخدَم في عمليّة السّرقة، إضافةً إلى كميّة من ​حشيشة الكيف​"، مشيرةً إلى أنّ "الدّرّاجة أُعيدت إلى مالكها، وسُلِّم الموقوفَان إلى القطعة المعنيّة للتّوسّع بالتّحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص".