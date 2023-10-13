بطرس: الدواجن متوافرة وبكميات تكفي لأشهر وأسعار الدجاج تشهد انخفاضا بالأسواق اللبنانية

طمأن رئيس النّقابة اللّبنانيّة للدّواجن وليم بطرس، اللّبنانيّين إلى "وجود إمدادات من الدّواجن تكفي الاستهلاك المحلّي، كما أنّ أسعار الدّجاج تشهد انخفاضًا في الأسواق اللّبنانيّة"، مؤكّدًا أنّ "قطاع ​الدواجن​ لديه كفاءة عالية لتلبية احتياجات السّوق اللّبنانيّة".

وأشار في بيان، إلى أنّ "القطاع لم يتأثّر جرّاء الحرب الدّائرة في ​غزة​، وما يرافقها من توتّرات على الجبهة الجنوبيّة في ​لبنان​"، مشدّدًا على أنّ "في كلّ الأحوال، لا داعي للقلق بما خصّ إمدادات الدّواجن من الإنتاج اللّبناني، وبالتّالي فإنّ ​الأمن الغذائي​ في لبنان في ما خصّ الدّواجن سيبقى مؤمّنًا".

وركّز بطرس على أنّ "قطاع الدّواجن متمكّن، وأنّ المنتجين لديهم خبرات طويلة لتدارك كلّ التّحدّيات"، لافتًا إلى أنّ "الدّواجن متوافرة والأعلاف أيضًا، وبكميّات تكفي لبنان لأشهر". وأوضح أنّ "أصحاب ​مزارع الدجاج​ والمنتجين سيتّخذون الخطوات الّتي من شأنها الحفاظ على القطاع وعلى استمراريّة إنتاج الدّجاج بالكميّات المطلوبة".