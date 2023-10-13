كتلة "تجدد": حماية لبنان خط أحمر وكلام عبداللهيان عن تحريك كل المحاور مرفوض

شدّدت كتلة "تجدد"، على أنّ "كلام وزير الخارجيّة الإيرانيّة ​حسين أمير عبداللهيان​ عن تحريك كلّ المحاور مرفوض ويقوّض السّيادة اللّبنانيّة". ولفتت في بيان، إلى أنّ "​لبنان​ دعَم وسيستمرّ بدعم قضية فلسطين، لكن نرفض أن يكون مسرحًا لحرب إقليميّة على حساب أمنه واقتصاده"، مشدّدةً على أنّه "كفى مزايدة علينا من دولة تهدّد ​إسرائيل​ من بعيد، وتمتنع عن المواجهة المباشرة معها. حماية لبنان خطّ أحمر".

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