نعمة خلال مؤتمر بجامعة الحكمة حول التكنولوجيا القانونية: لأهمية ملاقاة الممارسات الحقوقية للتطور

نظمت كلية الحقوق في جامعة الحكمة مؤتمرًا تحت عنوان "Legal Tech Day" بالتعاون مع جمعية يوسف صادر للثقافة القانونية "YSF"، تناول تأثيرات التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي على المهن الحقوقية وما يتطلبه سوق العمل في هذا المجال وذلك بحضور رئيس الجامعة جورج نعمة والعميد الجديد للكلية شادي سعد

وأكد نعمة، أن "التطور الكبير للتكنولوجيا يحتّم علينا التفكير بأفضل السبل لتطوير المهن التي تتميز بالطابع الشخصي كالمحاماة وكتابة العدل وحتى القضاء، وملاقاتها التطور التكنولوجي للإرتقاء بها إلى أفضل الممارسات"، لافتًا إلى أن "لبعض الدول برامج إلكترونية تتيح إمكانية استصدار قرارات أو أحكام ذات طابع قضائي بواسطة تقنيات حديثة".

وأعلن أن "الجامعة تسعى لاستصدار قرار من وزارة التربية والتعليم العالي بغية تعديل تسمية الإختصاص المتعلق بـالمعلوماتية القانونية ضمن برامج الدراسات العليا إلى "القانون الرقمي" أو ما يعرف بالفرنسية بـDroit du Numérique"، مشيراً إلى "العمل المستمر على إبقاء جامعة الحكمة منارة علمٍ وصرحٍ دائم للتطور لما فيه تقدُّم الجامعة ومصلحة طلابها".

وتابع "أنّ زمن تبادل المعلومات الشفهية أو الورقية أو ما شابهها تضاءل كثيراً لمصلحة مراكز حفظ المعطيات وطريقة استخدامها والغاية المخصصة لها" منوهًا بتعزيز هذا التوجه في المؤتمر الراهن عبر التعاون بين جامعة الحكمة وجمعية يوسف صادر للثقافة القانونية برئاسة المحامي راني صادر أحد خريجي جامعة الحكمة".

وتضمن المؤتمر سلسلة محاضرات متخصصة تناولت أهمية البوابات القانونية بما فيها صادرلكس، المنصة القانونية المتعددة الوسائط في العالم العربي، وسبل الإستفادة من الذكاء الإصطناعي لتحسين الممارسة القانونية وإعادة تعريف العقود في العصر الرقمي وتحديد أدوات المستقبل.