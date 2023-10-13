بالروح بالدم نفديك يا أقصى.. الأزهر ينتفض بمظاهرة حاشدة دعما لفلسطين

الشارقة - اميمة ياسر - اندلعت مظاهرة مؤيدة لدولة فلسطين، اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد الأزهر، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني وأهالي غزة.

وحمل المتظاهرون علم فلسطين، وكتبوا عليه باللون الأحمر كلمة "طوفان الأقصى"، ورددوا هتافات: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

وشنت "حماس"، يوم السبت الماضي، هجوما غير مسبوق على إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وتمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية (فلسطين المحتلة).

وعقب ذلك أعلنت "حماس" عن أسر عشرات الإسرائيليين بينهم ضباط وجنود واقتيادهم إلى قطاع غزة.

من جانبها، شنت إسرائيل هجمات جوية مكثفة على قطاع غزة ما أسفر عن خسائر بشرية وتدمير عدد كبير من المباني، كما قطعت إسرائيل امدادات الكهرباء والمياه عن القطاع.