شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: نقل سكان غزة خلال 24 ساعة «أمر صعب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (رويترز)

قال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، الجمعة، إن دعوة إسرائيل لتحرك ما يربو على مليون مدني في شمال قطاع غزة خلال 24 ساعة ستكون «أمراً صعباً».

وأضاف كيربي في مقابلة مع (إم.إس.إن.بي.سي): «هذا يعني انتقال عدد كبير من الأفراد في فترة زمنية قصيرة جداً».

ومضى يقول «نفهم ما يحاولون القيام به، ولماذا يحاولون القيام بذلك. إنها محاولة لعزل السكان المدنيين عن حماس التي هي هدفهم الحقيقي».

وألقى الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مناشير باللغة العربية في سماء غزة تطالب السكان بإخلاء منازلهم في المدينة فوراً، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.

وجاء في المناشير «بيان عاجل... إلى سكان مدينة غزة.. المنظمات الإرهابية قد بدأت الحرب ضد دولة إسرائيل، ومدينة غزة أصبحت ساحة معركة... عليكم إخلاء بيوتكم فوراً والتوجه إلى جنوب غزة، من أجل أمنكم وسلامتكم». وأرفق الجيش المنشور برسم لخريطة غزة عليها أسهم تشير إلى منطقة جنوب القطاع.

ويأتي إلقاء المنشورات بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه أمر سكان مدينة غزة بإخلائها والتوجه جنوباً.

وفي حين أشارت الأمم المتحدة إلى أن الجيش أبلغها بضرورة حصول ذلك في غضون 24 ساعة، لم يؤكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي هذا الإطار الزمني.

ويقدر عدد سكان القطاع بنحو 2,4 مليون، وشددت إسرائيل الحصار وقطعت إمدادات المياه والغذاء والكهرباء.

وأعلنت الأمم المتحدة، ليل الخميس، أنّ أكثر من 423 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في القطاع جراء القصف الإسرائيلي. ولجأ أكثر من 270 ألف شخص من هؤلاء إلى مدارس تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).