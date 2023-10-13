شكرا لقرائتكم خبر عن بوريل: دعوة إسرائيل للفلسطينيين بغزة للانتقال خلال 24 ساعة «غير واقعية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - (رويترز)

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الجمعة، إن دعوة إسرائيل لأكثر من مليون فلسطيني في غزة للانتقال إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة «غير واقعية».

وأضاف بوريل في مؤتمر صحفي في بكين بعد محادثات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي «بالتأكيد يجب تحذير المدنيين من العمليات العسكرية المقبلة، لكن من غير الواقعي على الإطلاق أن يتمكن مليون شخص من التحرك خلال 24 ساعة».

وكان الجيش الإسرائيلي قد ألقى، الجمعة، مناشير باللغة العربية في سماء غزة تطالب السكان بإخلاء منازلهم في المدينة فوراً، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.

وجاء في المناشير «بيان عاجل... إلى سكان مدينة غزة.. المنظمات الإرهابية قد بدأت الحرب ضد دولة إسرائيل، ومدينة غزة أصبحت ساحة معركة... عليكم إخلاء بيوتكم فوراً والتوجه إلى جنوب غزة، من أجل أمنكم وسلامتكم». وأرفق الجيش المنشور برسم لخريطة غزة عليها أسهم تشير إلى منطقة جنوب القطاع.

ويأتي إلقاء المنشورات بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه أمر سكان مدينة غزة بإخلائها والتوجه جنوباً.